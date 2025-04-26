Türkiye'nin Tek Kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk Şener Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla "Amatör, Sportif ve Kültürel Havacılık Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda amatör pilotlar Ömer Erdem ile Ferhat Tigrel, katılımcılara havacılıkla ilgili bilgiler verdi.

Etkinlikler kapsamında kadın akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Katılımcılar, Şener'in gösterisini ilgiyle izledi.

Gösterinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Şener, pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu özel günü 7'den 70'e herkesle kutlandıklarını belirten Şener, "Bugün yine başka güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Büyük küçük demeden hem geleceğin pilotları hem kıdemli pilotlar hep beraber güzel bir şekilde bugünü coşkuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.