Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Resepsiyonu

Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Bangkok'taki büyükelçilikte Büyükelçi Julide Kayıhan'ın ev sahipliğindeki resepsiyona Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra Tayland Dışişleri ve Savunma Bakanlığı temsilcileri, kordiplomatik mensupları, bazı büyükelçiler, iş insanları ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Türkiye'nin Tayland Büyükelçisi Julide Kayıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı dolayısıyla önemli isimleri ağırladıklarını belirterek "30 Ağustos Zafer Bayramı önemli, gururlu ve mutlu bir gün. Büyükelçiliğimizin bu etkinliğinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren kalan maçları Bangkok'ta oynayacağına dikkati çeken Kayıhan, "Çok heyecanlıyız. Pazartesi günü son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacağız. Büyükelçilikteki arkadaşlarımızla beraber maçlara gideceğiz. Millilerimiz, her zaman bizi gururlandırdılar. Eminim burada da şampiyon olacaklar. Maçları heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ'dan teşekkür

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ev sahipliği için Julide Kayıhan'a teşekkür etti.

"İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladığımız gibi burada dünya şampiyonluğumuzu da kutlarız." diyen Üstündağ, "Geldiğimiz günden beri kazasız ve sakatlıksız bir süreç yaşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve bu işin ciddiyetindeyiz. Takım gerçekten başarıyı istiyor. 2023'te ilkleri yaşamıştık. Neden 2025'te, Dünya Şampiyonası'nda da ilkleri yaşamayalım. Umarım mutlu sona ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.