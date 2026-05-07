Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'dan Lazkiye Limanı'na ziyaret

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Limanı'nı ziyaret ederek, limanın ticaret, lojistik ve bölgesel bağlantı açısından taşıdığı önemi yerinde inceledi.

Yılmaz ve beraberindeki heyet, Tartus Limanı ile Banyas Rafinerisi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından Lazkiye Valisi Muhammed Osman ile bir araya gelerek, Lazkiye Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Lazkiye Limanı'nın taşımacılık sektöründeki stratejik önemine dikkati çeken Yılmaz, ekonomi, kalkınma ve sosyal alanlarda işbirliği imkanlarının güçlendirilmesini ele aldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD-İsrail ve İran savaşına işaret ederek, enerji ve bağlantı konularının bölgedeki en önemli başlıklardan biri haline geldiğini, Lazkiye Limanı'nın bu süreçte öne çıkan merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

Suriye'nin iki büyük limanından biri olan Lazkiye Limanı'nın ülke açısından "can damarı" niteliğinde olduğunu kaydeden Yılmaz, limanın ticari, askeri ve insani alanlarda geniş bir bölgeye lojistik imkan sağladığını söyledi.

Yılmaz, birçok Suriye ürününün yurt dışına açıldığı noktanın da Lazkiye olduğunu belirterek, limanın aynı zamanda ülkenin savunması açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret kapsamında İsrail saldırılarında vurulan askeri gemilerin durumunu yerinde incelediklerini aktaran Yılmaz, limanın mevcut operasyonel kapasitesi ve çalışabilirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Lazkiye'nin Türkmen nüfusuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Yılmaz, başta Bayırbucak bölgesi olmak üzere Türkmen toplumuna yönelik çalışmaların da gündeme geldiğini kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz, görüşmelerde TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerinin ele alındığını belirterek, özellikle orman yangınlarıyla mücadele ve kalkınma yardımları konularında yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.

Bölgenin Türkiye ile ekonomik ve yerel işbirliği imkanlarının da görüşüldüğünü ifade eden Yılmaz, kentin kalkınma sürecine Türkiye'nin nasıl katkı sağlayabileceği ve iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl güçlendirilebileceği üzerine fikir alışverişinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Lazkiye Valisi Osman

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın Lazkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Osman, Yılmaz'ın Lazkiye'ye yaptığı ziyaretin ilin ilk resmi büyükelçi ziyareti olduğunu belirterek, temasların Suriye-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında ekonomik ve ticari işbirliği imkanlarının yanı sıra belediyecilik ve hizmet alanlarında tecrübe paylaşımı konularının ele alındığını aktaran Osman, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da pekiştireceğini belirterek, Türkiye'nin hem Suriye devrimi sürecinde hem de ülkenin yeniden yapılanma döneminde önemli destek sunduğunu dile getirdi.

İlk temasların devamının geleceğini ifade eden Osman, ilerleyen dönemde daha fazla ziyaret gerçekleştirilerek çeşitli alanlardaki işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.