Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrencileri kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Lefkoşa 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Türk Büyükelçiliğinde gerçekleşen kabulde konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, böyle önemli bir günde gençleri ve öğretmenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrencilere gelecekte ne olmak istediklerini soran Feyzioğlu, çoğundan doktor olmak istedikleri yönünde cevap alınca şu ifadeleri kullandı:

"Yolunuz açık olsun. Pırıl pırıl, geleceğe hazır, Ulu Önder Atatürk'ün aydınlık yolunda, cumhuriyete bağlı gençleri büyükelçiliğimizde görmek gurur verici."

Ziyaret, öğrencilerin Feyzioğlu'na hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.