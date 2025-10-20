Türkiye ve Kuveyt İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türkiye'nin Kuveyt'i Körfez bölgesinde "en güvenilir ortaklarından biri" olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Sönmez, Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya verdiği mülakatta, Türkiye ve Kuveyt ilişkilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı Kuveyt ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin temelinde ortak değerler, çıkarlar ve liderler düzeyinde güçlü siyasi bir irade bulunduğunu vurgulayan Sönmez, "Kuveyt'i Körfez bölgesinde Türkiye'nin en güvenilir ortaklarından biri olarak addediyoruz. Ülkelerimiz arasında ikili düzeyde ticaretten, savunma sanayine, turizmden yatırıma kadar birçok alanda çok boyutlu işbirliği mekanizmaları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sönmez, geçen yıl diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünün Kuveyt'te çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, iki ülke arasındaki dostluğa büyük önem atfetmekte ve bu irade birçok kulvarda ilişkilerimizin gelişmesine olanak sağlamaktadır." dedi.

Kuveyt Emiri es-Sabah'ın 2024'te Türkiye yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Sönmez, savunma, ticaret, yatırım, diplomasi ve kültür alanlarında 6 anlaşmanın imzalandığını ve Ortak Stratejik Diyalog Mekanizması'nın kurulduğunu hatırlattı.

Ticari ilişkilerin yüksek potansiyeli

Sönmez, 2024 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 720 milyon dolara ulaştığını, ancak bu rakamın gerçek potansiyeli yansıtmadığını ifade ederek, "Türkiye'de 400'ün üzerinde Kuveytli şirket faaliyet gösteriyor, yaklaşık 50 Türk firması da özellikle inşaat sektöründe Kuveyt'te yer alıyor. Türk firmaları Kuveyt'in altyapı projelerinde de önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

Savunma, sağlık ve yatırım alanlarında son dönemde artan üst düzey ziyaretlerin ilişkileri daha da çeşitlendirdiğini belirten Sönmez, Kuveyt'in Türkiye'ye 2002'den bu yana yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını, bu rakamı çok daha yukarılara taşımak istediklerini dile getirdi.

Sönmez, turizm ve kültürel ilişkilerdeki yakınlığa ilişkin geçen yıl Türkiye'yi yaklaşık 300 bin Kuveytli turistin ziyaret etmesinin yanı sıra Türk dizileri ve kültürüne olan ilginin giderek arttığını belirterek, Kuveyt'te Yunus Emre Enstitüsü açmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

İkili ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor

Kuveyt'in bölgedeki istikrarın korunmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Sönmez, "Filistin, Suriye ve İran-İsrail gerilimi bağlamında yaşanan gelişmeler ülkelerimiz arasında daha sık diyalog kurulmasını zorunlu kılıyor. Kuveyt ile bölgesel meselelerde istişareye, yakın diyalog ve işbirliğine önem veriyoruz." açıklamasında bulundu.

Sönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştireceği Kuveyt ziyaretinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını söyleyen Sönmez, ziyaret sırasında "savunma sanayi, enerji, yatırım, ulaştırma ve ticaret alanlarında anlaşmaların imzalanmasının planlandığı" bilgisini vererek ikili ilişkilerin çeşitli alanda güçlenmesinin hedeflandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinin sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel barış ve istikrarın desteklenmesi açısından da önemli olduğunu kaydeden Sönmez, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Kuveyt'in benzer düşünceye sahip iki ortak olarak yakın işbirliği içinde olması bugün her zamankinden daha kritik.

Ziyaret vesilesiyle savunma sanayi, enerji, yatırım, ulaştırma ve ticaret alanlarında imzalamayı planladığımız Anlaşmalar ve Protokollerle ikili işbirliğimizin hukuki zeminini de tesis edeceğiz. Bu anlaşmalarla güçlü ilişkilerimizin gerisinde kalan ticaret hacmimizin artırılması, yatırımların çeşitlendirilmesi ve farklı alanlardaki işbirliğimizin güçlendirilmesini hedeflemekteyiz."