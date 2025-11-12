Türkiye'nin Kalkınma Projeleri İçin Asya Kalkınma Bankası İle İş Birliği Genişletiliyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin kalkınma projelerine yönelik iş birliğinin kapsamının genişletildiğini açıkladı.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgesel üyelik statümüzün ardından kalkınma projelerinde iş birliğimizin kapsamı genişliyor, finansman ve teknik iş birliği olanaklarımız güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Banka'nın Türkiye'de kamu ve özel sektör projelerine 2025 sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar olmak üzere toplam 7 milyar dolar finansman sağlamayı planladığını belirterek, bunun "iş birliğinin stratejik boyut kazandığının somut göstergesi" olduğunu vurguladı.

Cevdet Yılmaz, deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti ve Başkan Kanda'ya ziyaretleri ile yapıcı iş birlikleri için teşekkür etti.