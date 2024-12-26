Türkiye'nin Gençliği: Küresel Güce Giden Yol

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Bölgesel güçten küresel güç olmaya giden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gençlerinin vizyonunun da bu minvalde olması lazım." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı: Gençliğin Yüzyılı" programı düzenlendi.

Programda konuşan Eminoğlu, sahaya çıktıklarını ve gençlerle buluşarak talep, öneri, dilek ve şikayetleri dinlediklerini söyledi.

Eminoğlu, Türkiye'nin etrafının "ateş çemberi" olduğunu belirterek, "Suriye, Filistin-Gazze, Libya, Ukrayna ve Karabağ'da yaşanan hadiseler... Bölgesel güçten küresel güç olmaya giden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'nin gençlerinin vizyonunun da bu minvalde olması lazım. 'Üniversiteye geldik, eğitimlerimizi alıyoruz, kendi alanıma odaklanacağım.' deme lüksümüz yok. Coğrafya kaderdir. Biz de bu coğrafyanın çocuklarıyız, bu kaderi hep birlikte yaşıyoruz. O yüzden sizler de büyük resmi göreceksiniz, büyük düşüneceksiniz ve bu ülkeye, bu millete, bütün insanlığa hizmet noktasında da kendinizi geliştireceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yıl önce kendi teknolojisinin yüzde 5'ini ürettiğini, bugün bu oranın yüzde 80'lerde olduğunu dile getiren Eminoğlu, son 20 yılda spor, ulaşım, sağlık gibi birçok alanda "sessiz devrimler" yapıldığını kaydetti.

Eminoğlu, Türk gençlerinin sanat, kültür, teknoloji ve bilimde ulusal ve uluslararası arenada ülkeyi en güzel şekilde temsil etmesi hedefine ulaşırken tarihin ve ecdadın iyi tahlil edilmesi gerektiğini ifade ederek, Bakanlığın gençlik ve spor alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Eminoğlu'nun öğrencilerin sorularını da yanıtladığı programa, Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve akademisyenler katıldı.