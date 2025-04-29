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Türkiye'nin En Büyük Kaçak İçki Operasyonu: 272 Bin Şişe ve 2 Milyon Litre İçki Ele Geçirildi

Türkiye'nin En Büyük Kaçak İçki Operasyonu: 272 Bin Şişe ve 2 Milyon Litre İçki Ele Geçirildi
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Antalya merkezli düzenlenen operasyonda 4 ilde 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Türkiye tarihinin en büyük içki kaçakçılığı organizasyonunu çökertti.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kaçak içkileri depoladıkları ve sattıkları değerlendirilen 4 ildeki 13 otel, fabrika, depo ve iş yerlerinin bulunduğu 29 adrese baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Fabrika ve şirketler kurmuşlar

Şüphelilerin 2014'te 33 bin metrekarelik alana içki fabrikası kurdukları, kaçak ürettikleri içkileri şirketleri bünyesinde yasal gibi göstererek sattıkları belirtildi.

Zanlıların, 11 yıl boyunca kaçak içki üreterek 3 milyar 700 milyon liradan fazla vergi kaybına yol açarak haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan operasyonla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı organizasyonunun çökertildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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