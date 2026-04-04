Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında yoğunluk

SİVAS'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında son dönemde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesine sahip olan ve her hafta cumartesi günleri kurulan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından hayvancılıkla uğraşanları ağırlayan pazarda alım satım alanında yoğunluk gözleniyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

'KURBAN PAYI 50 BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAZ'

Sivas merkezden gelen besici Şemsettin Koç, pazarın kalabalık olduğunu belirterek, "Pazarımızı görüyorsunuz, çok güzel ve kalabalık. Her hafta buradayım. Hayvan alıp satıyoruz. Fiyatlar piyasaya göre iyi. Kurban payı 50 bin liradan aşağı olmaz. Tosun fiyatları ise 35-40 bin lira arasında. Yavaş yavaş hareketlenme başlıyor" dedi.

İlçe merkezinde alım satım yapan Alper Arı ise pazarda fiyat arayışının öne çıktığını ifade ederek, "Şu anda pazar hareketli. Ancak fiyatlar yüksek olduğu için satan da çekiniyor, alacak olan da bekliyor. Kurban Bayramı öncesi her şey netleşir. Şu an herkes fiyat araştırıyor. Küçükbaş hayvan Şarkışla'da yok denecek kadar az, genelde büyükbaş hayvan alım satımı yapılıyor" diye konuştu.

Sivas merkezden gelen Selim Kılıçoğlu da küçükbaş hayvan piyasasının durgun olduğunu, talebin daha çok büyükbaşa olduğunu belirterek, "Küçükbaş tamamen bitik, büyükbaş biraz daha iyi. Daha önce 12-13 bin liraya verdiğimiz hayvanları şimdi de aynı fiyatlara satmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
