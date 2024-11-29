Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Türkiye'nin DEİK Heyeti Bolivya'da Yatırım Fırsatlarını İnceliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LA Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan liderliğindeki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'da Türk iş dünyası için çeşitli yatırım imkanlarını keşfetmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

LA Türkiye- Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan başkanlığında iş insanlarından oluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'ya ziyarette bulundu.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, DEİK heyeti, 26-27 Kasım'da Türk iş dünyası adına ilk kez Bolivya'yı ziyaret etti.

Türk iş insanları, başkent La Paz ve Santa Cruz kentlerinde Bolivya Ticaret ve Sanayi Odası ile Santa Cruz Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, çeşitli yatırım imkanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

DEİK heyeti, çeşitli sektörlerden iş insanlarıyla da temaslar kurdu.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın, bu ziyaretin Türkiye-Bolivya İş Konseyi'nin kurulmasına öncülük etmesinin ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
img

İstifası Beşiktaş'ı yaktı! Büyük bir tehlike kapıda
img

Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.