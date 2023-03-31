Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi'nden Cezayir Dışişleri Bakanı'na ziyaret

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, yeni göreve başlayan Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Cezayir Büüykelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Göktaş'ın görevine yeni başlayan Bakan Attaf'a nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Attaf-Göktaş görüşmesinde ayrıca, "kardeş ülke Cezayir'le mükemmel seviyedeki ilişkilerimizin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 21 Mart'ta yeni göreve başlayan Cezayir Dışişleri Bakanu Attaf'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından 16 Mart'ta hükümette yapılan değişiklikler kapsamında, Dışişleri Bakanlığına Ramtan Lamamra'nın yerine Ahmet Attaf atanmıştı.

Değişik ülkelerde büyükelçilik yapan Attaf, 1996 ila 1999 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tebbun, bir süre önce vatandaşın yaşam koşullarına ilişkin konularda, hükümetin performansıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirmişti.

Eymen Bin Abdurrahman başbakanlığında, teknokrat isimlerden oluşan Cezayir kabinesi, Temmuz 2021'de atanmıştı.