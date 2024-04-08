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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği İftar Programı Düzenlendi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneğince iftar programı organize edildi.

Belgrad'da bir restoranda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un yanı sıra, Fas, Filistin, Somali, İran ve Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçileri ile ülkedeki Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Türkiye ile Sırbistan ilişkilerinin altın çağını yaşıyor" sözlerini anımsattı.

Aksoy, Türk iş insanlarının Sırbistan'da yatırım yapmaya istekli olduğunu belirterek, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan, 400 milyon dolar seviyesine çıktığını kaydetti.

Ramazan ayının herkese barış ve mutluluk getirmesini dilediğini ifade eden Aksoy, Türkiye'nin Filistin'i desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

Türk-Sırp Ekonomi Derneği Başkanı Fatih Karaca ise "Bu özel gece de hepinizle birlikte olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy'un da desteğiyle bu güzel gecede inşallah aramızdaki bağları kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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