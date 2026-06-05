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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, ECOWAS Komisyonu Başkanı Touray'a atama mektubunu sundu

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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'a atama mektubunu takdim etti. Görüşmede Türkiye-ECOWAS ilişkileri ve bölgesel işbirliği ele alındı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, atama mektubunu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'a sundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Poroy ile Touray, başkent Abuja'daki ECOWAS Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Poroy, görüşme sırasında atama mektubunu Touray'a takdim etti.

Görüşmede, Türkiye ile ECOWAS arasındaki ilişkiler ile bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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