Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Tunji-Ojo ile görüştü
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret ve güvenlik işbirliği konularını ele aldı.
Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, özellikle ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.
Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha da ileri taşınması yönündeki temennilerini dile getirdi.