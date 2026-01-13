Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Tunji-Ojo ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Tunji-Ojo ile görüştü
Güncelleme:
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticaret ve güvenlik işbirliği konularını ele aldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Poroy ile Bakan Tunji-Ojo, başkent Abuja'daki İçişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, özellikle ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda daha da ileri taşınması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
