Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı Başkanı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştüğünü belirtti.

Göktaş, "Stratejik ortağımız BAE'nin ikili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıma kararlılığını bu görüşmede bir kez daha müşahede ettim. Ülkemizin Körfez'deki ticaret ortakları arasında yapılan sıralamada, BAE'nin listenin en başında yer alması tesadüf değil. İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE Devlet Başkanlığı Yardımcılığı makamından yapılan açıklamada ise Şeyh Mansur ile Büyükelçi Göktaş arasındaki buluşma, "samimi bir görüşme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca "görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin her iki ülkenin ve her iki milletin menfaatine olacak şekilde güçlendirme ve daha da geliştirme imkanlarının ele alındığı" belirtildi.