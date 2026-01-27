Haberler

Derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', Filyos Limanı'na ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini artırmak amacıyla filoya katılan 6. sondaj gemisi 'Yıldırım', Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaştı ve Karadeniz'deki operasyonlara başlayacak.

TÜRKİYE'nin 6'ncı sondaj gemisi 'Yıldırım', Karadeniz'de yürütülen çalışmalara katılmak için Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, dün saat 12.00 sıralarından İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yıldırım sondaj gemisi, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaştı. Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak olan 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Yıldırım, kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu operasyonuna katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti

Piyasa alev aldı, dev bankalar hesapları sil baştan değiştirdi
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı