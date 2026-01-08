Ticaret Bakanı Bolat: "2025 Yılı Genelinde İse İhracatımız 273 Milyar 434 Milyon Dolara Ulaşarak Yeni Bir Rekora İmza Attı"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı Aralık ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş oldu. 2025 yılı genelinde ise ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından 02-16 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan "Dış Ticaret Beklenti Anketi" sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 oldu"

"2026 yılı 1'inci çeyrek 'İhracat Beklenti Endeksi' bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2 oldu. Endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir. 2026 yılı 1'inci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre Amerika'ya (3,1 puan), Orta Doğu'ya (1,9 puan), Afrika'ya (0,5 puan) ve tüm bu ülke gruplarının dışında kalan ülkelerin oluşturduğu Diğer Ülkelere (0,6 puan) ihracatta artış bekleyenlerin lehine olan durum güçlenerek devam etti.

Önümüzdeki üç aylık dönemde, ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Polonya ikinci sırada ve Macaristan üçüncü sırada yer aldı. 2026 yılı 1'inci çeyrek İthalat Beklenti Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 oldu. 2025 yılı Aralık ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 26 milyar 411 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece tarihin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedilmiş oldu. 2025 yılı genelinde ise ihracatımız 273 milyar 434 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen 270 milyar dolar eşiğini aşarak 273 milyar 434 milyon olarak gerçekleşmesi, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı için Orta Vadeli Program'ın ihracat tahmini olan 282 milyar dolara ulaşmak için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beklenti anketi sonuçları da bu hedefin yakalanabileceğini desteklemektedir."