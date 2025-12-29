Haberler

Tüik: Turizm Ürünlerinin Tüketiminin Yurt İçi Arz İçindeki Büyüklüğü 2024 Yılında Yüzde 3,8 Oldu

TÜİK, 2024 yılına ait Turizm Uydu Hesabı istatistiklerini duyurdu. Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim, 3 trilyon 822 milyar TL olarak gerçekleşirken, turizm sektöründe istihdam yüzde 9,8 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Turizm Uydu Hesabı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024 yılında 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,8 oldu.

TÜİK'in yayımladığı 2024 yılı Turizm Uydu Hesabı raporunda, Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 5,1 oldu.

Konaklama hizmetlerinin 2024 yılında yüzde 98,5'i turizm amaçlı yapıldı

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin %98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm istihdamı 2024 yılında yüzde 9,8 arttı

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
