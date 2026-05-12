Türkiye Maarif Vakfının "Maarif Girişimcilik Kampı" başladı

Türkiye Maarif Vakfınca, Boğaziçi Üniversitesinin işbirliğiyle Türkiye'deki üniversitelerde işletme, uluslararası ticaret, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda eğitim gören girişimci adayı misafir öğrencilere yönelik düzenlenen "Maarif Girişimcilik Kampı" başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 66 ülkede faaliyetlerine devam eden vakfın eğitim kurumlarının 57 ülkede hizmet verdiğini söyledi.

Özdil, vakfın eğitim kurumlarında öğrenim gören 75 bini aşkın öğrencinin, hayatlarını ve ülkelerinin geleceğini inşa etme yolunda adım adım ilerlediğini belirterek, 10 yılda 20 bini aşkın mezun verdiklerini anlattı.

Mezun olan 3 bin 600 kadar öğrencinin yüksek öğrenimlerine Türkiye'de devam etmek istediğini aktaran Özdil, sadece kendi eğitim kurumlarından mezun olanlar değil faaliyet yürüttükleri ülkelerdeki yüksek öğrenimlerine Türkiye'de devam etmek isteyen gençlere de Maarif Eğitim Ajansı eliyle destek olduklarını kaydetti.

Özdil, yüksek öğrenimin uluslararasılaşmasının Türkiye'nin temel stratejilerinden biri olarak son yıllarda ön plana çıktığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu uluslararasılaşmanın sağlıklı bir sonuç verebilmesi için sadece öğrenci arkadaşlarımızın Türkiye'ye gelmeleri yetmiyor. Bu vaktin bereketlenmesi için bir arada bulunmak, insanın kendisine benzeyen ya da benzemeyen insanlarla iletişim içerisinde olması, fikirlerin çarpışması, farklı iyiliklerin ortaya çıkması noktasında büyük bir, tabiri caizse katalizör etkisi görebilir. Dolayısıyla da ilk günden bu yana bizim aracılığımızla Türkiye'de üniversite eğitimi, yüksek öğrenim gören arkadaşlarımızın çeşitli vesilelerle bir araya gelmelerini de önemsiyoruz."

Girişimciliğin sadece ekonomik tarafının olmadığını belirten Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı okullarıyla dünyada 75 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Nihayetindeki hedefimiz aslında yaşadığı şehrin, ülkenin ve dünyanın sorunlarının çözümlenmesinde katkı sağlayacak, inisiyatif alacak, aklını, vicdanını, ilmini bu meselelerin çözülmesi için kullanacak ve vakfedecek bir neslin yetişmesini arzu ediyoruz. Bunun, genç arkadaşlarımız kendi memleketlerine dönüp, memleketlerinin kaderini ellerine alma cesareti, iradesi gösterdiklerinde bir anlam kazanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdil, girişimciliğe bu anlamda sadece ekonomik gelişme ya da şahsi kariyeri inşa etme noktasında değil, görünen ve yaşanan sorunlara yenilikçi bir bakış açısıyla çözüm üretebilme cesaretini tetikleyici bir usul olarak baktıklarını aktardı.

Marmara Teknokent ve Bilişim Vadisi'nde uygulamalı ekip çalışmaları yapılacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez de fikirlerin cesaretle buluştuğu, hayallerin projeye dönüştüğü ve geleceğin şekillendiği önemli bir yolculuğun ilk adımına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Sönmez, girişimciliğin günümüzde salt ekonominin çok ötesine geçtiğini vurgulayarak, "Girişimcilik artık yenilikçi düşünmenin, sorunlara çözüm üretmenin en güçlü araçlarından birisidir. Dünyanın hızla değiştiği bir çağda gençlerimizin öğrenme cesareti göstermeleri, inisiyatif alması ve değer odaklı projeler geliştirmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran ise üniversitelerindeki öğrencilerin Türkiye'nin en girişken öğrencileri olduğunu belirterek, "Lisans ve yüksek lisans seviyesinde en geliştirici öğrenciler Boğaziçili öğrenciler. Doktora seviyesinde ise ODTÜ bir, biz ikinci sıradayız. Buradan elde ettiğimiz bilgi birikimi sizlerle paylaşmaktan mutlu olacağız." diye konuştu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncel de katıldı.

"Maarif Girişimcilik Kampı" bugün "Dünden Bugüne Türkiye'de Girişimcilik Ekosistemi'nin Gelişimi", "Türkiye'den Dünyaya: Mobil Oyun Girişimciliğinde Başarının Sırları", "Türkiye'de Yatırım Ekosistemi ve Girişimcinin Yol Haritası" ve "Yeşil Etki, İklim Girişimciliği" başlıklı panellerde devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen 5 günlük uygulamalı girişimcilik kampında, öğrenciler, sektör temsilcileri ve girişimcilik ekosisteminin öncü isimleriyle buluşarak, Türkiye'nin önemli teknoloji merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

Kamp kapsamında yarın Bilişim Vadisi'nde, 14-15 Mayıs'ta Marmara Teknokent'te uygulamalı ekip çalışmaları ve sunumlar yapılacak. 12 ülkeden 40 misafir öğrencinin katıldığı kamp, 16 Mayıs'taki İstanbul gezisinin ardından sona erecek.