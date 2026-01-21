Türkiye ile Kanada Arasında Jetco'nun İkinci Dönem Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Rob Stewart başkanlığında, Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Rob Stewart Başkanlığında Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticari Komite (JETCO) 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Altyapı, yeşil ekonomi, enerji, madencilik, savunma, havacılık ve ulaştırma gibi öncelikli sektörlerde iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve üçüncü ülkelerde ortaklık imkanlarının güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya konulmuştur.

Toplantıda Kanada ile ilişkilerimizi sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileriye taşıma konusunda kararlılığımız teyit edilmiştir."