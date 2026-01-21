Haberler

Türkiye ile Kanada Arasında Jetco'nun İkinci Dönem Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakan Yardımcısı Rob Stewart başkanlığında Türkiye ile Kanada arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla JETCO 2. Dönem Toplantısı düzenlendi. Altyapı, yeşil ekonomi, enerji gibi sektörlerde iş birliği ve ortaklık imkanlarının artırılmasına yönelik irade belirtildi.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Altyapı, yeşil ekonomi, enerji, madencilik, savunma, havacılık ve ulaştırma gibi öncelikli sektörlerde iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve üçüncü ülkelerde ortaklık imkanlarının güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya konulmuştur.

Toplantıda Kanada ile ilişkilerimizi sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileriye taşıma konusunda kararlılığımız teyit edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
