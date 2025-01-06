Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti

Türkiye Kamu-Sen, Ek Zam ve Refah Payı Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, enflasyon ve maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirterek, memur ve emekliler için ek zam ve refah payı talep etti. Keskin, maaş artışlarının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini vurguladı.

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Temsilciliğince "ek zam ve refah payı" açıklaması yapıldı.

Atatürk Anıtı önünde Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, beraberindeki üyelerle basın açıklaması yaptı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla umutlarını kaybettiklerini dile getiren Keskin, "2025 yılı için enflasyonun en düşük yüzde 21 tahmin edildiği bizzat Merkez Bankası tarafından açıklandı. Durum böyleyken yeniden değerleme oranı da yüzde 43,93 olarak belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi ve cezalar bu rakama göre artırıldı. Bütün harcamalar yüzde 40'ların üzerinde artmışken maaşlara kümülatif yüzde 11,3 zam yapmayı yeterli gördüler. Biz diyoruz ki, nimette külfette adalet olsun. Maaş zamları piyasa gerçekleri ile örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun emeklinin yüzü gülsün." dedi.

Memuru ve emeklisi mutlu olmayan ülkenin mutlu olmasının mümkün olmadığını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Refah payı olmayan maaş artışına zam denmez. Bu yapılan ön ödemeli enflasyon tazminatıdır. Bütçe açık veriyorsa, bunu memurun emeklinin rızkından kesip kapatmayın. Memur, emekli hakkı olmayanı istemiyor. Zaten alım gücü sürekli düşerken, daha fazla fedakarlık beklemeyin. Başkasının kaynağını bize aktarın demiyor. Milli gelire yaptığı katkının, alın terinin, emeğinin hakkını istiyor."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
img

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe
img

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
img

Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMA! Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm full HD tek parça izle ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Ocak Elmadağ, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Danone Birşah Süt açıklaması nedir? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 6-7 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Yay, Balık burcu yorumu! 7 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.