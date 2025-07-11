Türkiye, Kamerun'da İnsani Yardım Projeleri ve Ekonomik Destek Açtı

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde yer alan Maroua ve Mora şehirlerinde bir dizi temas ve proje açılışında bulundu.

Öskiper, Maroua'daki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bünyesindeki Minawao Mülteci Kampı'nı ziyaret ederek, kamp sakinleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Öskiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada ziyaret kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla kampta bulunan 1500 aileye gıda yardımı ulaştırıldığını belirtti.

Maroua'da uluslararası insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Öskiper, bölgede devam eden insani yardım projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Öskiper, ayrıca Maroua'da Bölgesel Konsey Başkanı, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve Vali'ye nezaket ziyaretlerinde bulunarak yerel makamlarla iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye'nin kalkınma yardımlarında aktif rol oynayan TİKA'nın, bu ziyaret sırasında Maroua'daki Uzak Kuzey Kadın Kooperatifi'ne bağlı Modern Deri İşleme Atölyesi'ni hizmete açtığını kaydeden Öskiper, atölyeyle kadın girişimcilerin ekonomik faaliyetlere katılımının desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Öskiper, Boko Haram tehdidinden etkilenen Mora kentinde yerel halk için bir ekmek üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükelçi, bu projenin bölge halkının gıda güvenliğini artırmayı ve ekonomik faaliyetlere katılımı desteklemeyi amaçladığını söyledi.

TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay da, Büyükelçi Öskiper ile gerçekleştirdikleri ziyaretin hem TİKA projelerinin sahadaki yansımalarını yerinde görmek hem de insani işbirliğini daha da güçlendirmek açısından çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Çağatay, TİKA tarafından hayata geçirilen projelerin ve sağlanan desteklerin, Türkiye'nin Kamerun'un kalkınmasına ve toplumsal dayanışmasına verdiği somut desteğin birer göstergesi olduğunun altını çizerek, "TİKA olarak bölgedeki en kırılgan gruplara dokunmaya, sürdürülebilir projelerle hayatlara umut olmaya devam edeceğiz." dedi.