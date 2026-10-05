Türkiye, Kalkınma Yolu'nu yıllık 80 milyar dolarlık enerji yolu olarak inşa edecek

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Kalkınma Yolu Projesi, "enerji yolu" ile yıllık 80 milyar dolarlık ekonomik değer yaratabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

- "Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğal gaz ve güzergah boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir 'enerji yolu' olarak inşa etmekte kararlıyız"

-"Petrol ve doğal gaz, sadece yıllık 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ortaya çıkarıyor"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

2- TEKNOFEST Güneydoğu buluşları da vitrine çıkardı

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak:

"TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini üretime dönüştüren, ülkemizin yenilik ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren çok önemli bir buluşma noktası"

"Burada gördüğümüz projeler, gençlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar ve teknolojiye duyulan yoğun ilgi, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz açısından son derece kıymetli"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Şanlıurfa)

3- IAF Başkanı Gabriella Arrigo, Uzay Kongresi'nde küresel uzay toplumunun bir araya geleceğini söyledi:

"Hazırız, heyecanlıyız ve küresel uzay toplumunu Antalya'da karşılamak için sabırsızlanıyoruz"

(Tuğba Altun/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odaklandı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı Başkanı Yamakawa Hiroshi:

"Japonya ile Türkiye yalnızca uzay alanında değil, ekonomi ve kültür dahil her alanda çok uzun süredir işbirliği içinde. Uzay da daha fazla işbirliği için umut vadeden bir alan"

"IAC 2026, Türkiye ile işbirliğimizi daha ileriye taşımak için bir platform"

(Mert Davut/Antalya) (Görüntülü-Fotoğraflı)

5- Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı

Türk lirasıyla ocak-eylül döneminde 299 milyar 923 milyon liralık ihracat ve 900 milyar 899 milyon liralık ithalat yapıldı

(Serhat Tutak/Ankara)

6- Türkiye'de yapay zeka kullanan yaşlıların oranı bir yılda üç katına çıktı

TÜİK verilerine göre, 65-74 yaş aralığında yapay zeka kullanımı bu yıl için erkeklerde yüzde 5,3, kadınlarda yüzde 4,9 olarak hesaplandı

16-24 yaş aralığındaki bireylerin yapay zeka kullanım oranı 2025'te yüzde 39,4 iken, bu yıl yüzde 64,9'a çıktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

7- Spor hisseleri üçüncü çeyrekte yatırımcısını üzdü

Yılın üçüncü çeyreğinde Galatasaray hissesi yüzde 22,5, Fenerbahçe hissesi yüzde 21,3, Trabzonspor hissesi yüzde 12,1, Beşiktaş hissesi yüzde 4,8 geriledi

Eylül sonu itibarıyla Fenerbahçe 14,6 milyar lirayla piyasa değeri en yüksek takım olurken, onu 10,7 milyar lirayla Galatasaray, 6,9 milyar lirayla Beşiktaş ve 6 milyar lirayla Trabzonspor izledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Fransa'da liseliler öğretmen açığının giderilmesi ve okullardaki koşulların iyileştirilmesi için sokağa indi

Lise öğrencisi Arthur:

"Hükümetten, örneğin polis veya askerlerin bütçesini azaltıp, eğitime daha fazla bütçe ayırmasını istiyoruz"

Lise öğrencisi Abel:

"Daha fazla imkan istiyoruz"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

9- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - İstanbul'un medeniyetlerin izini taşıyan kadim kapıları

AA'nın dosya haberi kapsamında, yüzyıllardır ayakta kalan Edirnekapı, Topkapı, Silivrikapı, Mevlanakapı, Sulukule Kapısı, Belgradkapı, Yedikule Kapısı, Altınkapı, Cibalikapı, Ayakapı ve Eğrikapı'nın taşıdığı kültürel miras ile şimdiki durumu sanat tarihçilerinin anlatımıyla ele alınacak

İstanbul Valisi Davut Gül:

"Bunları sadece Bizans'tan, Osmanlıdan kalan bir yapı değil aynı zamanda şehirle birlikte yaşayan, iyi ve kötü günlere şahitlik eden birer anıt olarak görüyoruz"

(Şaduman Türkay-Ali Oman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- ASIRLIK MEKTEPLER - 1869'dan bugüne ayakta kalan "Taş Mektep" Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Sultan Abdülaziz döneminde askeri rüştiye olarak açılan, girişindeki 157 yıllık kitabeyi ve tarihi taş mimarisini bugüne taşıyan okul, farklı isimlerle sürdürdüğü yolculuğuna Fatih İmam Hatip Ortaokulu olarak devam ediyor

Okulun Müdürü Engin Lafcı:

"Böyle bir yerde, böyle bir manevi hazine içerisinde olmak bizi mutlu ediyor. Dışarıdan gelen insanlar da kendilerini farklı bir moral ve motivasyon içerisinde bulduklarını söylüyorlar"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- BİR NEFES BİN ZEHİR - İstanbullular tütünsüz nesil hedefini destekliyor

Yeni tütün düzenlemesine destek veren İstanbullular, sigara kullanımının özellikle gençler arasında azaltılması için satış ve kullanım alanlarında daha sıkı kurallar uygulanmasını ve kamusal alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kısıtlamaların genişletilmesini istedi

Sergen Yalçın:

"Sigara kullanan bir vatandaş olarak belirtiyorum. Özellikle gençleri özendirecek resimlerin kaldırılmasıyla başlayan ve tek standart paket uygulamasına geçmekle devam eden bu sürecin ileriki adımlarla da izlenmesini görmek hükümetimiz ve devletimiz açısından sevindirici"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Beşiktaşlı yönetici Sarıkaya, MHK sürecinin siyah-beyazlılara başarı olarak döneceğine inanıyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sarıkaya:

"(Merkez Hakem Kurulu süreci) Futbol takımımıza başarı olarak yansıyacaktır"

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Eczacıbaşı kaptanı Simge Aköz'ün 5 kupada da şampiyonluğa inancı tam:

"En başta yapmak istediğimiz şey; kırılgan olmayan, çok dirayetli ve sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olmak"

"5 kupada da şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Bunun için gereken güce de sahibiz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA