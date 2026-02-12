Türkiye-İran-Özbekistan Ulaştırma Alanında Üçlü Toplantı Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla Türkiye-İran- Özbekistan Birinci Üçlü Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Ferzane Sadık ve Özbekistan Ulaştırma Bakanı Sayın Ilkhom Makhkamov ile bir araya gelerek Türkiye-İran-Özbekistan Birinci Üçlü Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Ulaştırma alanında bölgesel iş birliğini güçlendirecek konular ile ortak projelere ilişkin istişarelerde bulunduk." ifadesini kullandı.