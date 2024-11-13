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Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti Arasında İki İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti Arasında İki İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti arasında yatırım ve KOBİ'lere yönelik iki işbirliği anlaşması imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Bakanı ile görüştükten sonra anlaşmaları gerçekleştirdi.

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında yatırım ve KOBİ'lere yönelik iki işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis-Christel Sassou Nguesso ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Bakanların ikili görüşmesinin ardından iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ile KOBİ'ler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atıldı.

İmza töreninin ardından Bakan Kacır, Nguesso'ya Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg'un maketini hediye etti.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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