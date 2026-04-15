Türkiye, Dünya Bankası ile 8,1 Milyar Dolarlık Demiryolu Anlaşması İmzaladı

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Dünya Bankası yetkilisi Anna Bjerde, İstanbul Kuzey Raylı Geçişi (INRAIL) Projesi'nin finansmanına yönelik anlaşmayı imzaladı. Şimşek, yaklaşık 8,1 milyar dolar büyüklüğündeki projenin Dünya Bankası tarihindeki en büyük üçüncü proje olduğunu belirtti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı Dünya Bankası ekibiyle birlikte imzalamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"(Dünya Bankası Grubu Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü)Anna Bjerde ve Dünya Bankası ekibiyle birlikte bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyuyorum."

INRAIL, sıradan bir demiryolu bağlantısından çok daha fazlasıdır.

Boğazı birbirine bağlamak: Orta Koridor'un en kritik darboğazlarından birini aşmak.

Demiryolu kapasitesi: Yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona

8,1 milyar dolarlık proje: Yüzde 83'ü uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse ediliyor

Dünya Bankası tarihindeki en büyük 3. proje

414 bin daha iyi ücretli istihdam

Bu imza, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna ve ortaklığımıza duyulan karşılıklı güvenin açık bir göstergesidir.

Tüm taraflardaki teknik ekiplere üstün çalışmaları için içten teşekkür ederim.

Birlikte, yalnızca bir demiryolunu finanse etmiyoruz; daha bağlantılı bir dünya inşa ediyoruz. "

Bjerde de Şimşek'in sosyal medyada alıntıladığı açıklamasında, projenin Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu ile bağlantısını güçlendireceğini belirterek, 400 binden fazla daha iyi ücretli işi destekleyeceğini ve yaklaşık 100 bin yeni istihdam yaratacağını ifade etti. Bjerde, anlaşmanın yalnızca bir demiryolu finansmanı olmadığını vurgulayarak, "Daha bağlantılı bir dünya inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA