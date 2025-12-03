Botaş ile Alman Sefe Arasında 6 Milyar Metreküplük Lng Anlaşması İmzalandı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji şirketi BOTAŞ ile Almanya'nın devlet kontrolündeki enerji şirketi SEFE arasında uzun vadeli LNG tedarik anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsıyor. Bakan Bayraktar X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünya LNG Zirvesi marjında, milli şirketimiz BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmayı imza altına aldık. Bu anlaşma, arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi tahkim ederken, şirketler arasındaki enerji ortaklığını stratejik bir boyuta taşıyacaktır."