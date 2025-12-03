Haberler

Botaş ile Alman Sefe Arasında 6 Milyar Metreküplük Lng Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin BOTAŞ şirketi ile Almanya'nın SEFE şirketi arasında 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarik anlaşması imzalandığını duyurdu.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin milli enerji şirketi BOTAŞ ile Almanya'nın devlet kontrolündeki enerji şirketi SEFE arasında uzun vadeli LNG tedarik anlaşması imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsıyor. Bakan Bayraktar X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünya LNG Zirvesi marjında, milli şirketimiz BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmayı imza altına aldık. Bu anlaşma, arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi tahkim ederken, şirketler arasındaki enerji ortaklığını stratejik bir boyuta taşıyacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru

Gayrimenkul satışında patlama! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.