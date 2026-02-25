Haberler

Bakan Bayraktar, Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sungwhan ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore'de düzenlenen 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısında, enerji dönüşüm süreçleri ve iş birliği fırsatlarını ele aldı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye- Güney Kore 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sungwhan ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Türkiye-Kore 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere başkent Seul'dayız. Toplantı marjında ilk olarak Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Kim Sungwhan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye-Güney Kore enerji ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik mevcut iş birliklerini ve yeni fırsatları kapsamlı şekilde ele aldık. Özellikle enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve elektrik iletim altyapısı konularında atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Enerji arz güvenliğini güçlendirecek tedarik çeşitliliği ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek iş birlikleri başta olmak üzere, iki ülkenin tecrübesini sahaya yansıtacak bir çalışma gündeminde mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA
Kongre karıştı! Omar'dan Trump'a: Amerikalıları öldürdünüz, kendinizden utanmalısınız

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler

İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Asensio kariyer rekoru kırdı ama tam sevinemedi

O gole neden bu kadar sevindiği ortaya çıktı! Sonrası kabus olmuştu