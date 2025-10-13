Türkiye, GITEX GLOBAL 2025'te Turcorn Modeliyle Yer Alıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Dubai'de gerçekleştirilecek "GITEX GLOBAL 2025"e, "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle katılarak, yenilikçi ve teknoloji odaklı yüzünü güçlendirmeyi, yerli girişimlerin uluslararası yatırım ve ortaklık bulmasını hedefliyor.

Bugün kapılarını açacak olan GITEX GLOBAL 2025 etkinliği, 15 Ekim'e kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde teknoloji meraklılarını ağırlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de ilk kez bu etkinliğe "Turcorn-Invest in Türkiye" modeliyle oluşturulan ortak pavilyonla, katılım sağlıyor. Böylece, Türkiye'nin yenilikçi ve teknoloji odaklı yüzünü uluslararası arenada güçlendirilmesi, yerli girişimlerin uluslararası yatırım, ortaklık ve ticarileşme fırsatlarının artırılması amaçlanıyor.

ArzPortföy, Takasbank ve Tera Portföy katkılarıyla oluşturulan ortak pavilyonda, yapay zeka, fintek, siber güvenlik, oyun ve dijital içerik, robotik, lojistik-tedarik zinciri, sağlık teknolojileri ve görüntü işleme gibi alanlarda faaliyet gösteren 23 Türk teknoloji girişimi yer alıyor. Bu girişimler, ADIN AI, Albert, ArkSigner, B2Metric, Bottobo, Büyütech, Colendi, EDIS, Emece, Enqura, Fizix, Hopgogo, Hypermonk, Macellan, MotionBlur, Navlungo, PulpoAR, RNV AI, RS Research, Saha Robotics, TeamSec, WASK ve Yongatek olarak sıralanıyor.

Küreselleşme süreci hızlanacak

"Turcorn-Invest in Türkiye" modeli, tek durak iş geliştirme yaklaşımıyla, girişim-yatırımcı eşleşmesini kolaylaştırıyor. Kurumsal satın almacılar için demo ve konsept kanıtı (POC) oturumları, uluslararası fonlar ve teknoloji şirketleriyle, ortak AR-GE ve pazar erişimi kanalları sunan model, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, güçlü üretim yetkinlikleri ve teknopark/AR-GE merkezi ağı sayesinde, ürünleşmeden küresel ölçeğe uzanan süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, "Yatırımların Yeni Jeoekonomisi" panelinde konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, hızla dönüşen teknoloji ekosistemleri, küresel sermaye akışları ve yeniden şekillenen politika yapım süreçleri doğrultusunda, uluslararası yatırımcıların ekonomik dönüşümlere yön verirken stratejik öncelikleri nasıl yeniden tanımladığı ele alınacak.

GITEX GLOBAL'de 180'den fazla ülkeden liderler bir araya geliyor

Ayrıca GITEX bünyesinde, Türkiye Techvisa ve Turcorn temalı iki yan etkinlik düzenlenecek. Yapı Kredi Forward ile düzenlenen yan etkinlikte, Turcorn 100 şirketleriyle yatırımcılar bir araya gelecek. Techvisa etkinliğinde ise uluslararası yetenekler Türkiye'ye davet edilerek, teknoloji girişimcilerine sunulan kolay çalışma izinleri, teknopark destekleri gibi fırsatlar tanıtılacak.

Bu yıl 45'incisi düzenlenen GITEX GLOBAL, 6 bin 800'den fazla teknoloji şirketi, 2 bin girişim ve 180'den fazla ülkeden liderleri bir araya getiriyor.

Türkiye'nin bu stratejik platformda, "Turcorn-Invest in Türkiye" modelinin ve teknoloji tabanlı kalkınma vizyonunun, dünya arenasındaki görünürlüğünü artırarak, uluslararası yatırımcılar nezdinde "inovasyon ve teknolojinin bağlantı noktası" olarak konumunu daha da güçlendirmesi amaçlanıyor.