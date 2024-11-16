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Türkiye, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı

Türkiye, Galler ile 0-0 Berabere Kaldı
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UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçında Türkiye A Milli Takımı, Galler ile Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

(ANKARA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçında Türkiye, konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup maçında Türkiye A Milli Takımı Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çaldı.

Mücadele başladığı gibi bitti ve Türkiye, Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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