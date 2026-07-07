Haberler

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan, İİT adına Küba ambargosunun kaldırılması çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı adına ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun kaldırılmasını talep etti ve yaptırımların insani sonuçlarına dikkat çekti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun etkilerinin katlanarak artmasından endişe duyduğunu belirterek, İİT adına ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Yıldız, BM Genel Kurul Salonu'nda "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği" üzerine düzenlenen tartışma toplantısında İİT New York Grubu Dönem Başkanı sıfatıyla konuştu.

İİT'nin Küba'ya yönelik yürürlükte olan ambargonun kaldırılması için daha önce güçlü bir çağrıda bulunduğunu belirten Büyükelçi Yıldız, bu çerçevede Küba halkına karşı yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik her türlü girişimi, BM'nin ilkelerine ve amacına aykırı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, "Bu bağlamda, BM Genel Kurulu üyelerinin önceki vesilelerle gönderdiği ezici mesaja rağmen Küba devleti ve halkına karşı ekonomik ve askeri önlemler dizisini sıkılaştırmak amacıyla ek önlemlerin düşünülüyor olması üzücüdür." dedi.

ABD ambargosunun sadece Küba'nın ticari sektörünü ve ulusal ekonomik faaliyetlerini etkilemekle kalmadığını belirten Türk Büyükelçi, aynı zamanda tüm Küba nüfusu üzerinde yıkıcı insani sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

Yıldız, İİT grubunun ambargonun etkilerinin katlanarak artmasından özellikle endişe duyduğuna işaret ederek, "Küba'ya karşı uygulanan mali ambargonun kaldırılmasını tekrar talep ediyoruz." şeklinde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamada dikkat çeken diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye ediliyor, zamanla yarış var

Saatlerdir yanıyor! Mahalleler tahliye ediliyor, zamanla yarış var
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi