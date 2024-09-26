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Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı 2023'te Yüzde 2 Oldu

Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı 2023'te Yüzde 2 Oldu
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TÜİK, 2023 yılında yükseköğretim mezunu bireylerin yüzde 2'sinin beyin göçü ile yurt dışına yerleştiğini açıkladı. En yüksek beyin göçü oranı bilişim ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleşti. Mezunların en çok göç ettiği ülke ise ABD oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'te yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 2'sinin beyin göçü ile yurt dışına yerleştiğini, en yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanlarının bilişim ve iletişim teknolojileri olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistikleri bültenini, ilk kez yayımladı. Çalışma kapsamında, lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurt dışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında bilgiler verildi. Veri kaynağı olarak Yükseköğretim Kurulu mezun kayıtları ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve Merkezi Nüfus İdare Sistemi bilgileri esas alındı.

Buna göre; 2015 yılında yüzde 1,6 olan yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı, 2019'da yüzde 1,8, 2022'de yüzde 2,1 ve 2023 yılında yüzde 2 oldu. 2023 yılında yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı yüzde 1,6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları; yüzde 6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat ve yüzde 2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu. Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları; yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik, yüzde 10,2 ile biyomühendislik, yüzde 9,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8,9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8,4 ile bilgisayar mühendisliği oldu.

MEZUNLARIN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ ÜLKE ABD

Bir lisans programını tamamlayanların yüzde 21,4'ü göç etmek için ABD'yi tercih etti. Yüzde 17,5'i Almanya, yüzde 11,2'si Birleşik Krallık, yüzde 6,9'u Hollanda ve yüzde 4,9'u Kanada'ya göç etti. ABD ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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