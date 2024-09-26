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Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı %2'ye Yükseldi

Türkiye'de Yükseköğretim Mezunlarının Beyin Göçü Oranı %2'ye Yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1,6 iken 2023'te yüzde 2'ye yükseldi. En çok göç edilen ülke ABD, en yüksek beyin göçü oranları ise bilişim ve iletişim teknolojileri alanında görüldü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerine göre; yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1,6 iken, 2023 yılında yüzde 2 olarak gerçekleşti. Mezunların en çok göç ettiği ülke ABD oldu.

TÜİK, 2023 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre; 2023 yılında yükseköğretim mezunu kadınların beyin göçü oranı yüzde 1,6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1,6 iken, 2023 yılında yüzde 2 oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip alan bilişim ve iletişim teknolojileri oldu

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,6) oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip bölüm moleküler biyoloji ve genetik oldu

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programları sırasıyla, moleküler biyoloji ve genetik (yüzde 17,9), biyomühendislik (yüzde 10,2), işletme mühendisliği (yüzde 9,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,1), matematik mühendisliği (yüzde 8,9) ve bilgisayar mühendisliği (yüzde 8,4) oldu.

Mezunların en çok göç ettiği ülke ABD oldu

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla ABD (yüzde 21,4), Almanya (yüzde 17,5), Birleşik Krallık (yüzde 11,2), Hollanda (yüzde 6,9) ve Kanada (yüzde 4,9) oldu.

ABD ve Kanada'yı en çok işletme mezunları tercih etti

ABDi ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Göçmenler Teknoloji Ekonomi Eğitim Finans Güncel

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