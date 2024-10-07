Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 137 bin 9'a ulaştı. Şarj istasyonlarının artışı, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı.

Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023'ün ilk 8 ayına göre yüzde 230,99 artış göstererek 137 bin 9 oldu.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Birçok ilde alışveriş merkezi otoparkları, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde şarj istasyonlarının kurulması elektrikli otomobillere ilgiyi artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak- Ağustos 2024 döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 230,99 artış göstererek, 41 bin 393'ten 137 bin 9'a çıktı. Aynı dönemde benzin ve elektrik yakıtlı hibrit otomobillerde ise önceki yıla oranla yüzde 67,61 artış gerçekleşti. Geçen yıl ağustosta trafikte 188 bin 969 hibrit otomobil bulunurken bu sayı 316 bin 742'ye yükseldi. 2024 yılının Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 otomobilin yüzde 34,7'i dizel, yüzde 32,4'si LPG'li, yüzde 29,9'u benzinli, yüzde 2'si hibrit ve 0,9'u elektrik yakıtlı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BAKIM MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Fosil yakıtlı araçlara göre daha az karbon salınımı yapan elektrikli otomobiller, karbon ayak izi, enerji verimliliği, hava ve gürültü kirliliği konularında geleneksel araçlara kıyasla çok daha az olumsuz etki yaratıyor. Tam elektrikli otomobiller, fosil yakıt masraflarını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede artan benzin ve mazot fiyatlarından etkilenmeden ulaşım mümkün oluyor. Elektrikli araçlarda, elektrik tüketimi 100 kilometrelik bir sürüş mesafesi için ortalama 18 kilovat saat olarak hesaplanıyor. Bu durumda elektrikli araçlar içten yanmalı otomobillerin harcadığı yakıta kıyasla oldukça düşük bir enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, geleneksel araçların ihtiyaç duyduğu motor, debriyaj, şanzıman, egzoz borusu, yağ ve filtreler, elektrikli araçlarda bulunmuyor. Elektrikli araç batarya ile çalışarak aracın arızalanma riskini ve bakım maliyetlerini bir hayli azaltıyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında rekor artış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknoloji Otomobil Türkiye Ekonomi Güncel Enerji Çevre

Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

Hamas, İsrail katliamının yıl dönümünde saldırı başlattı

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500

Yorumlar (2)

hanefi hanefi:

Dur bakalım akülerin ömrü bitmeye başladığında herkes arabasını elinden çıkarmaya çalışacak.Akü değiştirenlerde de ne gibi sızlanmalar duyacağız. Bence benzinli ya da hibrit daha mantıklı.

0
2
yanıtYanıtla
MASUMANE3438:

çok normal dünyanın en kazık yakıtı bizde

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.