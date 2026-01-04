Vizesiz Giriş Uygulamasının Başlatılmasıyla Çinli Turistlerin Türkiye'ye Olan İlgisi Hızla Artıyor

GUANGZHOU, 4 Ocak (Xinhua) -- Türkiye, turizm veya transit amaçlı olarak ülkeye giriş yapan umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşları için vizesiz giriş uygulamasını başlattı. 2 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni politika, Çinli turistlerin ilgisini topladı.

Yeni politika kapsamında turizm ve transit amaçlı seyahatlerde vize muafiyetinden yararlanan umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye'de 90 güne kadar kalabilecek.

Çinli çevrimiçi seyahat platformu Qunar'ın verilerine göre cuma günü saat 12.00 itibarıyla Çin kentlerinden İstanbul'a uçuş aramaları bir hafta öncesine göre 6,3 kat artış gösterdi. Antalya'ya uçuş aramaları 1,3 kat artarken, İzmir'e uçuş aramaları iki katına çıktı.

Trip.com'un verilerine göre vize muafiyeti duyurusundan bu yana Türkiye'ye seyahatle ilgili kullanıcı etkileşimi ve ilgisinin yıllık büyüme oranı yüzde 50'yi aştı.

Türkiye, Çin ile seyahat bağlantılarını istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Mayıs 2025'te iki ülke havacılık konusunda bir mutabakat zaptı imzalayarak yolcu uçuşlarının sıklığını haftada 21'den 49'a çıkarmıştı.

Qunar'ın büyük veri araştırma enstitüsünde araştırmacı olan Yang Han, Türkiye'nin Çinli turistler için zaten popüler bir yurtdışı destinasyonu olduğunu ve 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir ilgi gördüğünü söyledi.

Yang, "Vizesiz giriş politikası seyahat engellerini azaltacaktır. 2026 yılında yaklaşan 9 günlük Bahar Bayramı tatiliyle birlikte, tatil döneminde Çinli turistlerin Türkiye'ye seyahat talebinin daha da artması bekleniyor" dedi.