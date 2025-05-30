Türkiye Çevre Haftası Manisa'da Başladı

Türkiye Çevre Haftası Manisa'da Başladı
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Manisa'da düzenlenen etkinliklerde, Türkiye Çevre Haftası'nın teması olan 'Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele' kapsamında çevre temizliği yapıldı. Zirveye tırmanarak bayrak değişimi gerçekleştirildi.

'Çevrene iyi bak' mesajı zirveden verildi

MANİSA - Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, Manisa'da Spil Dağı zirvesindeki Turan Bayraktepe'de düzenlenen bayrak değişimi ve çevre temizliği etkinliğiyle başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak ve beraberindeki il müdürlüğü personeli, 2025 Yılı Türkiye Çevre Haftası Etkinlik Programı kapsamında, Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan 1517 metre yüksekliğindeki Turan Bayraktepe'ye tırmandı.

Ekip, Manisa'nın birçok noktasından görülebilen 3x5 metre büyüklüğündeki Türk bayrağını yenileyerek hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin startını verdi.

Plastik kirliliğine dikkat çektiler

Bayrak değişimi sonrası Spil Dağı Milli Parkı Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'na geçen ekipler, bu yılın teması olan "Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele" sloganı doğrultusunda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, 2025 yılı Türkiye Çevre Haftası'na zirvedeki bayrak değişimiyle anlamlı bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Gürocak, "Bu yılki mottomuz 'Çevrene İyi Bak: Plastik Kirliliği ile Mücadele' kapsamında, günübirlik piknik alanında plastik atıkların toplanmasıyla farkındalık oluşturmayı hedefledik." dedi.

Piknik alanındaki çevre temizliği sonrasında vatandaşlara da çağrıda bulunan İl Müdürü Gürocak, "Buradan piknikçilere seslenmek istiyoruz. Böylesi bir nimeti bu şekilde kullanmak, yarın yokmuş gibi yaşamak anlamına gelir. Bizden öncekiler doğaya saygılı olmasaydı, bugün piknik yapılacak bir alan bulamazdık. Doğayı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGAY DUYAR - Güncel
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