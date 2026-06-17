Bakan Güler, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sonrasında yapılan imza töreninde konuştu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Burundi Dışişleri Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye-Burundi 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sonrası tutanağı imzaladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye - Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı sonrası toplantı tutanağını imzaladı. Bakan Yaşar Güler, imza töreninde konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı