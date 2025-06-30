Türkiye-Birleşik Krallık Afrika Diyalog Toplantısı Londra'da Gerçekleşti

"Türkiye- Birleşik Krallık Afrika konulu Diyalog Toplantısı", İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Türkiye-Birleşik Krallık Afrika konulu Diyalog Toplantısı", Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Collins'in eş başkanlıklarında Londra'da yapıldı.

Afrika Boynuzu ve Sahel bölgeleri başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan toplantıda, iki ülkenin Afrika politikaları ele alındı.

Toplantıda, Türkiye ile İngiltere'nin kıta ülkelerinde Afrika halklarının faydasına olacak şekilde ekonomi, yatırım ve kalkınma alanlarında olası işbirliği imkanları değerlendirildi.

Diyalog toplantısı vesilesiyle, Duran ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer arasında ikili görüşme de gerçekleştirildi.