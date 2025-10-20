Türkiye Belediyeler Birliği 2026 Bütçesini Belirledi

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığındaki toplantıya, belediye başkanları ile TBB meclisi üyeleri katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, "2026 Yılı Performans Programı" ve "2026 Mali Yılı Bütçesi", "Avrupa Komisyonu ile Şartlı Bağış Anlaşması için Yetki Verilmesi" ve "Boş Kadro Derece Değişikliği" konuları görüşüldü.

"Stratejik plana bağlı olmamız gerekiyor"

Toplantıda konuşan Seçer, birliğin önemli görevler üstlendiğini ve görevler yerine getirildiği takdirde belediyelerin daha kaliteli hizmet etmesine katkı sunulacağını belirtti.

Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Seçer, katliamın görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi. Seçer, birlik olarak Gazze'nin ihyası için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bütçe hazırlarken performans esaslı program yapmanın önemli olduğunu dile getiren Seçer, "Stratejik plana bağlı olmamız gerekiyor. Gemiyi karaya oturtmadan seyir halinde yol almasını sağlıyorsak bu prensipler dahilinde bütçeleri yapmamız gerekiyor. Biz de öyle yaptık." dedi.

Seçer, bu yılki bütçe hazırlıklarında sadece araç ve malzeme desteğini değil, afet bölgeleri, kuraklık, iklim değişikliği ve kadınlarla ilgili hibe imkanlarını da gündeme aldıklarını söyledi.

Tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarına ilişkin de Seçer, "Bu tip gelişmeler sadece belediye başkanlarımızın değil, belediyede çalışan ve halka hizmetle hükümlü olan beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın da motivasyonunu etkiliyor. Belediye başkanlarımız toplum karşısında itibarsızlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gündem maddelerine ilişkin sunumların gerçekleştirilmesinin ardından TBB'nin 2026 yılı gelir bütçesi 3 milyar 510 milyon 312 bin 500 lira olarak belirlendi.