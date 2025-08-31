Türkiye, Avrupa Go Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Avrupa Go Federasyonu Genel Sekreteri ve Türkiye Go Derneği Başkanı Ahmet Eren Kurter, Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişinin aktif olarak go oyununu oynadığını belirterek, "25 Temmuz-28 Ağustos 2026'da Avrupa Go Kongresi, yani Avrupa'da ve dünyada bu alanda en büyük etkinliklerden bir tanesi Türkiye'de olacak." dedi.

Uzak Doğu kökenli 4 bin yıllık geçmişe sahip zeka oyunu "go", Avrupa'da 1800'lü, Türkiye'de ise 1980'li yıllarda tanınır hale geldi.

19×19'luk bir tahtada 181 siyah ve 180 beyaz taşla oynanan go, son yıllarda Türkiye'de geniş kitlelere yayıldı.

Türkiye Şampiyonası, ulusal turnuvalar, kamp, kurs programlarıyla her geçen yıl oyuncu sayısı artan go, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde seçmeli ders olarak yer alıyor.

Dernek Başkanı Kurter, AA muhabirine, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir'de yerel dernekler, Antalya, Çanakkale gibi illerde de go gruplarıyla sporun tanınırlığını artırdıklarını söyledi.

Sporcuların katılımıyla hem ulusal çapta turnuvalar düzenlediklerini hem de uluslararası alandaki faaliyetlere katıldıklarını dile getiren Kurter, "Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi aktif olarak go oynuyor, turnuvalara katılıyor. Tahminimizce 10 bin kişi de go oyununu biliyor, bir şekilde oynuyor ama aktif olarak turnuvalara katılmıyor. Türkiye'de go hızla yayılıyor. Tabii ki genç nesil bu anlamda oldukça yararlı. Avrupa'nın şu anda en büyük dördüncü go ülkesi konumundayız." dedi.

Kurter, go oyununun Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde seçmeli ders olarak yer aldığını kaydetti.

Avrupa Go Kongresi Türkiye'de yapılacak

Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Go Derneği iş birliğinde gelecek yıl önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapacaklarını aktaran Kurter, "25 Temmuz-28 Ağustos 2026'da Avrupa Go Kongresi, yani Avrupa'da ve dünyada bu alanda en büyük etkinliklerden bir tanesi Türkiye'de olacak. Bütün goseverleri, goya ilgi duyan herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Gonun Kore'de, Çin'de, Japonya'da en önemli oyunlardan biri olduğunu belirten Kurter, Çin'de kültürlü bireyin bilmesi gereken 4 sanat dalından biri olarak kabul edildiğini ifade etti.

Kurter, go oyununun satrançtan farklı olduğunu söyledi.

Satrançta taşlar arasında bir hiyerarşi, goda ise bütün taşların değerinin aynı olduğunu dile getiren Kurter, "Siyah ve beyaz taşlarla 19 yatay, 19 dikey çizgiden oluşan bir tahta üzerinde alan çevreleme üzerine kurulu bir oyun. Sırayla tahtaya taş yerleştiriyoruz, en fazla alanı alan oyunu kazanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Spor her yaş grubuna hitap ediyor

Türkiye Go Derneği Saymanı Hülya Eren de goda yaş sınırlaması olmadığını, 4'e kadar saymayı bilen herkesin oyunu oynayabildiğini söyledi.

Sporun 7'den 70'e herkese hitap ettiğini belirten Eren, "En genç oyuncularımızdan biri 4 yaşında, ilk turnuvasına katılmıştı. Turnuvalarda yaşı büyük oyuncularımız da var, bir tarafta bembeyaz saçlı sporcu, bir tarafta küçücük bir çocuk karşı karşıya gelebiliyor. Bu görüntüler bizi mutlu ediyor." dedi.

Eren, spora kadınların da oldukça ilgili olduğunu ifade etti.