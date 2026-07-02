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Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı Yapıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AB Komiseri Valdis Dombrovskis eş başkanlığında İstanbul'da düzenlenen toplantıda, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'deki yatırım ortamı ve AB politika hedefleri doğrultusundaki rolü ele alındı.

(ANKARA) - AB'nin Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı'na ilişkin, "Uluslararası finans kuruluşları, AB politika hedefleri doğrultusunda somut sonuçlar elde edilmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye gibi komşu ülkelerde yürüttükleri çalışmalar son derece önemli" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomi ve Üretkenlik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Komiseri Valdis Dombrovskis eş başkanlıklarında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyalog Toplantısı, bugün İstanbul'da yapıldı. Dombrovskis, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile verimli bir oturum gerçekleştirdik. Oturum sırasında, Türkiye'nin yatırım ortamı ve gelecekteki fırsatlar konusunda önemli değerlendirmeler paylaşıldı. Uluslararası finans kuruluşları, AB politika hedefleri doğrultusunda somut sonuçlar elde edilmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye gibi komşu ülkelerde yürüttükleri çalışmalar son derece önemli."

Kaynak: ANKA
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