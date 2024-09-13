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Türkiye, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

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Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi. Türkiye, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Oyunlar, dostluk, dayanışma ve kardeşlik içinde sporun mümkün olduğunu gösterdi.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona ererken Türkiye, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

"Ulu Dala Dübiri" (Büyük Bozkırda Buluşma) sloganıyla başkent Astana'da düzenlenen oyunların kapanış seremonisi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, "Dost Kazakistan'ın güzel insanları, hepinizi kalpten selamlıyor ve sevgilerimi sunuyorum." diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Bu tarihi organizasyon, Kazakistan'ın, geleneksel sporların kurumsallaşması açısından ne kadar büyük bir iddiaya sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." dedi.

"Zengin bir kültürel miras"

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda sporun sadece bir yarışma olmadığını; dostluk, dayanışma ve kardeşlik içinde de sporun mümkün olabileceğini bir kez daha tüm dünyaya ispat ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her aşamasıyla dikkati çeken bu oyunlar, açılış seremonisinden mekan seçimlerine, spor sahalarından kültürel etkinliklere kadar her detayıyla zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu ortaya koydu. Kazakistan, bu organizasyonla hem Türk dünyasında hem de dünya çapında büyük bir başarıya imza attı."

"Tarihle gelecek arasında güçlü bir köprü"

Organizasyonda mücadele eden sporcuların, rekabetten çok birlikte hareket etmenin ve ortak bir kültürü paylaşmanın anlamını herkese hatırlattığını söyleyen Erdoğan, "Göçebe Oyunları, sporun özündeki birleştirici ruhu canlı tutarken, insanları kültürel zenginlikler etrafında buluşturarak tarihle gelecek arasında güçlü bir köprü kurdu." diye konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu organizasyonun gerçekleşmesinde verdiği desteği dile getiren Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları, Türk Devletleri Teşkilatının desteğiyle ve üye ülkelerin azmiyle sadece Türk dünyasında değil, artık dünya genelinde de bir marka haline gelmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Her geçen organizasyonla birlikte daha da kurumsallaşan ve yaygınlaşan bu etkinliğin, geleneksel sporların dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağladığını aktaran Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları, olimpiyatların bir alternatifi değil, kendine özgü kimliği, çizgisi ve kurallarıyla; kültürü, tarihi, doğayı ve hayvanları kuşatan nevi şahsına münhasır bir organizasyondur." dedi.

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahibi ülkesinin Kırgızistan olacağını açıklayan Erdoğan, "Dostluğun ve kardeşliğin pekiştiği bu platformu yaşatmak için hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor. Bu ruhun gelecek oyunlarda da devam etmesi en büyük dileğimizdir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesi'ni ziyaret etti

Tören sonrasında Erdoğan, etkinlik alanını gezerek Dünya Etnospor Konfederasyonu çadırında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hayata geçirilen Geleceğin Dijital Harmonisi Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, sonrasında ise etkinlik alanından ayrıldı.

Türkiye, organizasyonu toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı

Oyunlar kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapıldı.

Türkiye, organizasyonu toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

İlk 3'ü Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde, 4'üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisi, ilk kez bir başkentte yapıldı. Oyunlar, "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir yapılıyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Güncel

Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan Türkiye Gümüş Dünya Spor

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