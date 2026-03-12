Bakan Uraloğlu: 5G hizmetlerini 2 yıl içinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 5G'nin; üretim gücünü, hizmet kalitesini ve teknolojik rekabetçiliğini aynı anda yükselten bir kalkınma altyapısı olduğunu belirterek, "1 Nisan 2026 tarihinde ilk sinyalini alacağımız 5G hizmetlerini 2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'VERİMLİLİĞİ ZİRVEYE TAŞIYACAK'

Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirdikleri 5G yetkilendirme ihalesi sonucunda 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettiklerini hatırlatarak, 5G teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti. Uraloğlu, "5G'ye geçişle birlikte mobil iletişim hızımız; vatandaşımız daha hızlı, daha güvenilir ve daha kesintisiz bir haberleşme imkanına kavuşacaktır. 5G teknolojisi; endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine, kritik altyapı yönetiminden akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda dönüşümü hızlandıracak. Sanayide akıllı fabrikalar, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği zirveye taşıyacak. Tarımda akıllı tarım uygulamalarıyla daha sürdürülebilir ve yüksek verimli bir üretim sağlanacak. Medya sektöründe ise gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek, muhabirlerimiz olay yerinden saniyeler içinde yüksek kaliteli görüntü ve veri aktarabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı