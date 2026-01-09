Bakan Uraloğlu: Deniz ticaretinde 2025 yılını rekorla noktaladık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı Aralık ayı, tüm aylar içerisinde en yüksek elleçlemenin olduğu ay oldu. Deniz ticaretinde 2025 yılını rekorla noktaladık" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Aralık ayı istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 49,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2025 yılı Aralık ayı, tüm aylar içerisinde en yüksek elleçlemenin olduğu ay oldu. Deniz ticaretinde 2025 yılını rekorla noktaladık. Elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 1,17 milyon TEU'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞI LİMANLARINDAN GELEN YÜK MİKTARI 25 MİLYON TON'

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 596 bin 207 ton olarak gerçekleştiğini belirterek, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise 25 milyon 889 bin 518 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 37 milyon 485 bin 725 ton olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında limanlarda deniz yolu ile yapılan transit yük taşımalarının da bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını ifade ederek, "Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 362 bin 341 ton ile geçen aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı" dedi.

Bölge liman başkanlıkları bazında ise aralık ayında en fazla yük elleçlemesinin, 8 milyon 180 bin 242 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 351 bin 162 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 19 bin 671 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.

'EN FAZLA TAŞINAN YÜK, PORTLAND ÇİMENTO OLDU'

Bakan Uraloğlu, aralık ayında taşınan yük cinsleri arasında 1 milyon 194 bin 989 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olduğunu ve limanlarda 2 milyon 553 bin 551 ton LNG elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "2025 yılı Aralık ayında limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük 808 bin 786 ton ile portland çimento oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 645 bin 457 ton ile klinker ve 409 bin 83 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti" dedi.

Bakan Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere olan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve Mısır'a yönelik taşımaların takip ettiğini belirterek, deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirtti.