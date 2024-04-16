Türkiye, 2024 yılında RACVIAC Dönem Başkanlığını üstlendi

Türkiye, 2024 yılı için RACVIAC - Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu (MAG) Dönem Başkanlığını üsltlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye ; 2024 yılı için MAG Dönem Başkanlığını üstlendi.

Bu çerçevede; 51. MAG toplantısı 17- 18 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak. RACVIAC, bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve iş birliğine zemin oluşturmanın yanı sıra bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

RACVIAC'ın asli üyeleri arasında Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna- Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.