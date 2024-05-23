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Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonu Gülden Mercan Atille Yahyalı Kaymakamı'na Ziyarette Bulundu

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İstanbul'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası kick boksta şampiyon olan Gülden Mercan Atille, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'ya ziyarette bulundu. Kaya, elde ettiği şampiyonluk sonrası Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Atille'yi makamında kabul etti. Sporun birleştirici ve motive edici gücünün olduğunu belirten Kaya, Atille'nin elde ettiği başarısından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Kaya, Atille'nin başarısının ilçede spora olan ilginin artmasına ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlayacak bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası kick boksta şampiyon olan Gülden Mercan Atille, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'ya ziyarette bulundu.

Kaya, elde ettiği şampiyonluk sonrası Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Atille'yi makamında kabul etti.

Sporun birleştirici ve motive edici gücünün olduğunu belirten Kaya, Atille'nin elde ettiği başarısından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaya, Atille'nin başarısının ilçede spora olan ilginin artmasına ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlayacak bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kaya Kick Boks İstanbul Yahyalı Spor Güncel Haberler

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