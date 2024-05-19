Türker Ateş:  "Tasarrufun Faturasını Yerel Basına Ödetmeyin"

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile kamu kurumlarında günlük gazete alımlarının yasaklanmasını TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Ateş, "Paket kapsamındaki kısıtlamalar, yerel basının hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştıracak. Kamuda tasarrufun faturasını yerel basına ödetmeyin" dedi.

CHP'li Ateş, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile kamu kurumlarında günlük gazete alımlarının yasaklanmasını TBMM gündemine taşıdı.

"YEREL BASININ YAŞATILMASI EN AZ TASARRUF KADAR ÖNEMLİDİR"

Ateş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel basının gelir kaynakları, gazete abone satışları, reklamlar ve resmi ilanlar üzerine kurulu. Ancak 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi', bu gelirleri önemli ölçüde azaltacak düzenlemeler içeriyor. Örneğin, basın ve yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyecek, kamu kurumları günlük gazete alımı yapmayacak ve görev alanı dışındaki yayınlara abonelik yapılmayacak. Yerel basının yaşatılması en az tasarruf kadar önemlidir.

Ekonomik sorunlarla boğuşan yerel medya kuruluşları, kağıt, kalıp ve mürekkep gibi girdi maliyetlerinin artmasıyla karşı karşıya. Döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücret artışı da bu sorunları daha da derinleştiriyor. Yüzlerce yerel medya kuruluşu kapanma noktasına gelmiş durumda. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi', adeta yerel basının idam fermanı gibi. Demokrasinin temel taşlarından biri olan yerel basının yaşatılması için bu olumsuz uygulamaların acilen iptal edilmesi gerekiyor."

BAKAN ŞİMŞEK'E SORULAR

Ateş, Bakan Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelinde, geçmiş yıllarda günlük gazete alımlarına ne kadar harcama yapılmıştır? Yerel gazetelere yapılan harcamaların oranı nedir? 2024 yılında gazete alımları için bütçede öngörülen harcama tutarı nedir? 2024 yılı başından bugüne kadar gazete alımları için ne kadar harcama yapılmıştır? Tebliğ'in geçerli olacağı dönemde, gazete alımlarının durdurulması nedeniyle sağlanacak tasarruf beklentisi ne kadardır? Yerel gazete alımlarının durdurulması ile ne kadar tasarruf hedeflenmektedir? Gazete alımlarının durdurulması sonucu özellikle yerel basının yaşayacağı sorunları azaltmaya ya da engellemeye yönelik herhangi bir tedbir planınız var mıdır?"