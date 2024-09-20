Üye Girişi
Haberler

Turkcell Global Bilgi, Dijital Dönüşümde 4 Ana Adım Atıyor

Turkcell Global Bilgi, Dijital Dönüşümde 4 Ana Adım Atıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Global Bilgi, müşteri dashboardları, ses analitiği, hibrit yetenekler ve robotik süreç otomasyonu ile dijital dönüşüm süreçlerini geliştirerek müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

TURKCELL Global Bilgi, 'müşteri dashboardları, ses analitiği, hibrit yetenekler ve robotik süreç otomasyonu' olarak tanımladığı 4 dijital adımla; müşterilerinde sağladığı dijital dönüşüm başarısını ölçülebilir ve sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Şirket, dijital dönüşümün teknolojik değişim ve dönüşümlere cevap verme kapasitesini gösteren 'dijital olgunluk' seviyesinin ölçülmesi ve sürekli takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Dijital olgunluk seviyesinin sürekli yükseltilmesi için izledikleri dört ana adımı aktaran Turkcell Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Seyrek, "İlk adım olarak, 'Müşteri Dashboardları ile Anlık ve Doğru Kararlar' sürecini hayata geçirdik. Müşterilerimizin işlerini dijitalleştirirken, müşteri iç görülerini, kalite ve müşteri deneyim kıstaslarını anlık olarak ölçümledik. 300'e yakın dashboard ile müşterilerimizin ve operasyon yöneticilerimizin hızlı ve doğru kararlar almasını sağlayarak; raporlama yükünü azaltıp, takip eforunu düşürüp, verimliliği artırdık" dedi.

'SES ANALİTİĞİ İLE SESLERİN YÜZDE 95'İNİ ANLAMLI VE ÜZERİNDE ÇALIŞILABİLİR HALE GETİRDİK'

Ses Analitiği teknolojisini entegre ettikten sonraki ölçümleme aşamalarına dikkat çeken Funda Seyrek, "Ses Analitiği ile seslerin yüzde 95'ini anlamlı ve üzerinde çalışılabilir hale getirdik. Bu sayede, geleneksel kalite ve deneyim ölçüm sistemlerini kökten değiştirdik. Artık çok daha fazla veriyle kalite ve deneyim ölçümü yapabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde, müşteri temsilcileri arasındaki olumlu dil kullanımında da yüzde 20 artış sağladık. Elde ettiğimiz verilerin ölçülebilir ve izlenebilir olması, çalışanlarımız için de net hedefler oluşturulmasını sağladı" diye konuştu.

'HİBRİT YETENEKLER, DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİMİZE KATMA DEĞER SAĞLIYOR'

Dijital dönüşümlerin 3'üncü ayağı olan hibrit yeteneklere değinen Seyrek, "Şirketlerin tüm çalışanlarının düşünüş şeklini dijital dünyaya uygun hale getirmesi ihtiyacının kaçınılmaz olduğu günümüzde; RPA senaryosu yazma, tahminleme modelleri oluşturma gibi dijital dönüşümün kritik işleri, sadece BT çalışanlarına ait bir özellik ve yetenek olmaktan çıktı. Bugün yöneticilerimiz ve uzmanlarımızın da dahil olduğu 2 bin çalışanımız, veri okuma, tahminleme modelleri oluşturma ve RPA geliştirme becerilerine sahip. Bu hibrit yetenekler, dijital dönüşüm süreçlerimize katma değer sağlıyor ve iş süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor" açıklamalarında bulundu.

'782 ROBOT KULLANIMI İLE ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU SAĞLADIK'

Dijital olgunluk seviyelerinin 4'üncü adımı olan robotik süreç otomasyonuna (RPA) işaret eden Seyrek, "Dijital dönüşüm; veri analitiğinden yapay zekaya uzanan çok geniş bir küme. Süreçlerin otomasyonu ise bu kümenin merkez taşı olarak yer alıyor. Her geçen gün sayısı artan bu senaryolar ve robotlarla, iş süreçlerinin verimliliği artıyor ve çalışanların daha stratejik görevlere odaklanmaları sağlanıyor. Şirket çalışanları tarafından yazılan 2 bin 373 senaryo ve 782 robot kullanımı ile zaman ve maliyet tasarrufu sağladık. Biz, dijital olgunluk seviyemizi sürekli geliştirerek, dijital dönüşüm sürecimizi daha hızlı, verimli ve başarılı kılıyoruz" söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dijital Dönüşüm Teknoloji Turkcell Ekonomi Güncel

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

Yeni bir ittifak mı kuruluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });