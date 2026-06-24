Türkiye'nin 15 ilinden öğrenciler TÜRKAS 2026'da buluştu

Türkiye'nin 15 ilinden yaklaşık 400 öğrenci, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen Türk Devletleri Asamblesi Simülasyonu (TÜRKAS 2026) kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde bir araya geldi.

Liseden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Haziran'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin 15 farklı ilinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, hukuk, Şanghay İşbirliği, enerji, askeri işbirliği, kadın parlamenterler, kültür-sanat ve turizm, sanayi ve teknoloji, istihbarat, ekonomi ile parlamenter kriz başlıklarında oluşturulan komisyonlarda bir araya geldi.

Açılışta TÜRKAS Genel Sekreterleri Alperen Çelik ve Kerem Berber, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Akif Taş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) Müdürü Doç. Dr. Tayfun Haykır, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay konuşma yaptı.