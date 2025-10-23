Türk Yıldızları Çorlu'da Gösteri Uçuşu Yapacak
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlamalar kapsamında akrobasi gösterisi gerçekleştirecek. Uçuş 1 Kasım Cumartesi saat 14.30'da başlayacak.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gösteri uçuşu yapacak.
Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek uçuş, 1 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.
Gölbaşı Gençlik Parkı'nda düzenlenecek olan gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürecek.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel